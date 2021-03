Caserta: orti urbani per la città. Parola a “Giovani Insieme!”

Di Jessica A.Silvestri.

Caserta. Si è svolto oggi alle ore 15:00,in modalità online,il secondo seminario del laboratorio orti urbani nato dal progetto “Giovani Insieme!” Di Marco Oliva, presidente della Commissione Ambiente del forum dei giovani di Caserta.

“Io sono un agronomo e sono particolarmente sensibile alla tematica ambiente. È un progetto a cui tengo molto e spero di realizzarlo in questa meravigliosa città.” Dice Oliva.L’incontro,che ha visto la partecipazione attiva di ragazzi e adulti,studenti e lavoratori,ha avuto la durata di circa 40 minuti in cui sono stati chiariti,tra le altre dinamiche,gli obiettivi principali dell’iniziativa: obiettivo sociale,ecologico, didattico e di reintegrazione.

Una delle vittorie del forum è stata l’istituzione di un regolamento per l’adozione delle aree verdi come orti urbani in Caserta, che fa attenzione soprattutto alla tutela della biodiversità in agricoltura la quale vieta l’utilizzo di pestici ,agrofarmaci o qualsiasi altro prodotto chimico che possa danneggiare il territorio.

Marco ha a cuore,inoltre,l’idea dell’orto urbano come modalità di abbellimento del territorio casertano,”magari mediante una floricoltura”,afferma.

Chiarisce, oltretutto,che il progetto,in parte finanziato dalla Regione Campania non ha scopo di lucro e spera che l’Amministrazione Comunale possa continuare a fornire gli strumenti adatti per la piena realizzazione dell’iniziativa.

Conclude il seminario con una citazione significativa di Monsignor Jules Lemire: ‘il giardino è il mezzo. La famiglia è lo scopo.”