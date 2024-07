CASERTA – Ospedale modulare, la struttura un tempo essenziale ora inutilizzata 

Nell’ormai lontano maggio del 2020 venne inaugurato, con una speciale visita da parte del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, un ospedale modulare, posto all’interno del parcheggio dell’azienda ospedaliera sant’Anna e san Sebastiano, che garantiva ulteriori 24 posti di terapia intensiva durante il periodo più intenso della pandemia di Covid-19, De Luca così si espresse sulla struttura:” Si tratta di uno dei tasselli decisivi per il potenziamento dei posti letto di rianimazione nella nostra regione.”

La “nuova” sala di terapia intensiva è stata fondamentale per contrastare le ondate di morte causate dal virus durante la prima ondata, grazie alle loro attrezzature moderne e al personale medico che si è esposto coraggiosamente per la vita dei pazienti rischiando in certi casi anche la morte. Ad oggi, terminata ormai da un anno la situazione di emergenza sanitaria globale, la struttura rimane inutilizzata, sottoposta ancora a sorveglianza e manutenzione. L’ufficio stampa dell’azienda ospedaliera ha tenuto a sottolineare come l’ospedale modulare sia mantenuto in uno stato di pronto funzionamento e in caso di emergenza sarebbe operativo in ventiquattro ore, mentre per la sua destinazione futura hanno dichiarato che ciò sarà concordato assieme alla Regione Campania. Nonostante la natura emergenzialista della struttura e il suo stato di manutenzione il pensiero cittadino rimane contrario.

I cittadini ancora oggi mostrano criticità riguardanti la struttura, molti ritengono che essa sia uno spreco di denaro pubblico, essendo stata utilizzata per un breve lasso di tempo, considerando che potevano essere destinati alla manutenzione o all’aggiunta di un reparto alla già presente struttura ospedaliera.

Riguardo a quello che pensano i cittadini si è esposta la dottoressa Liliana Trovato, consigliere comunale di maggioranza, che critica aspramente questo giudizio asserendo: “per la gente è facile dimenticare qual era la situazione al tempo, hanno la memoria corta, durate la pandemia avevamo bisogno di una struttura di emergenza, mica di rinnovare l’ospedale.”. Critico sulla gestione della struttura ospedaliera anche il consigliere regionale Alfonso Piscitelli che annuncia per settembre una nuova interrogazione per chiedere conto al Governatore De Luca della situazione. Ad oggi il destino della struttura è ancora in stallo e così sarà fino a ulteriori aggiornamenti, sperando che non ci sia il bisogno della sua riattivazione.