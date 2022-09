Caserta. Ovunque ti giri rischi di finire in una buca

Pubblicità elettorale

Pubblicità elettorale

Pubblicità elettorale

Caserta. Le condizioni delle strade della città, sono note oramai a tutti i Cittadini e negozianti, che ne lamentano continuamente il degrado.

Una segnalazione giunta questa mattina, ci mostra l’alto rischio di cadere rovinosamente a terra, rischiando di ferirsi, mentre ci si accinge ad attraversare la strada, lungo le strisce pedonali di via Patturelli, all’angolo con via Ferrara.

I Cittadini sono stanchi di dover camminare con lo sguardo costantemente verso il basso, per non procurarsi storte, distorsioni e, nella peggiore delle ipotesi, addirittura rompersi qualche osso, nella caduta.