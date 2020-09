Caserta P.Matteotti : Rubano 3000 Euro ma restano bloccate nel traffico

Caserta. Una vera e propria scena da telefilms quella che si è verificata nella mattinata di oggi ,venerdi’18 settembre , nel negozio Cinese sito in Piazza Matteotti a Caserta.

Questi i fatti : Due donne Rom sono entrate nel negozio spacciandosi come clienti , una di loro aveva in braccio una neonata avvolta in una coperta. Ad un certo punto una delle due si e’ accasciata improvvisamente al suolo fingendo un malore e chiedendo aiuto ai clienti e ai gestori dell’ attività.

Il proprietario del negozio ,un uomo di nazionalità Cinese, è subito intervenuto e si avvicinato alla donna per soccorrerla . Dopo alcuni minuti la Rom si è rialzata e dopo aver ringraziato e tranquillizzato tutti i presenti sulle sue condizioni di salute ha lasciato il negozio ed è salita in un auto che l’ attendeva all’esterno dell’ esercizio commerciale.

Dopo pochi secondi dall’ accaduto il Cinese si è accorto che nel trambusto dalla tasca del suo pantalone erano spariti 3000 Euro in contanti e quindi, resosi conto di essere stato vittima di un raggiro, si è subito precipitato all’ inseguimento dell’ auto dove erano salite le due malviventi.

Quello delle due donne si era rivelato un vero e proprio piano molto probabilmente studiato a tavolino precedentemente ,peccato per loro però’ che non avevano preventivato il fatto che Piazza Matteotti di mattina è una strada molto trafficata . Infatti è stato proprio grazie all’enorme fila di macchine che la vittima è riuscita a raggiungere l’ auto con a bordo le donne e recuperare la somma di danaro che gli era stata sottratta .

la neonata che una delle due donne aveva in braccio al momento dell’ingresso nel negozio Cinese si è rivelata poi essere una semplice bambola giocattolo.