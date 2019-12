Caserta: palazzo pericolante in viale Lincoln

Caserta–Da un palazzo in viale Lincoln sono piovuti detriti e pezzi di tettoia, per questo motivo è stata interdetta la circolazione per il traffico proveniente dal vicino sottopassaggio. Pertanto il traffico risulta paralizzato, nonostante i vigili cerchino costantemente di fornire indicazioni alternative.

Intanto i vigili del fuoco stanno provvedendo alla messa in sicurezza. Dobbiamo precisare che il manufatto in questione ha tenuto chiusa, con transenne, parti della strada per diversi mesi.

LA GALLERIA FOTOGRAFICA