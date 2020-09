“CASERTA – PALO DELLA LUCE CROLLA AL SUOLO”

Momenti di panico a Caserta. Stasera, in via Caduti sul Lavoro, poco prima delle 20,30, mentre la pioggia battente infuriava in tutta la città, una folata di vento ha spezzato alla base il palo per la pubblica illuminazione all’angolo con via Ricciardelli. Il manufatto, crollato al suolo con un forte boato, per fortuna non ha investito nessun passante né tantomeno il SUV che sopraggiungeva: il conducente con prontezza di riflessi e con uno scarto repentino, ha svoltato subito in via Ricciardelli evitando il peggio. La pubblica illuminazione lungo tutta la strada, si è spenta per qualche minuto creando ulteriore panico tra i residenti che, immediatamente, hanno allertato la polizia municipale prontamente intervenuta. Sono in atto i rilievi e la stesura del verbale.

Alcuni residenti presenti sul luogo del crollo, intervistati, hanno riferito che “qualche mese addietro, presumibilmente maggio, proprio in quel punto ci fu un gravissimo incidente che coinvolse un’autovettura e una moto che andò ad impattare proprio alla base del palo crollato”. Infatti, a fianco dello stesso palo, per terra, è ancora visibile il “crocesegno” di colore rosso fatto all’epoca per i rilievi di polizia. Ma la manutenzione al palo crollato è mai stata eseguita?