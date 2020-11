CASERTA – PALO DELLA LUCE CROLLA SU DUE AUTOVETTURE

Caserta. Oggi, poco prima delle 14:00, in via Eleuterio Ruggiero, quasi di fronte l’ingresso della “Caserma Gen. Amico”, mentre il vento teso infuriava in tutta la città, una folata più violenta ha spezzato alla base uno dei pali per la pubblica illuminazione. Il manufatto è crollato al suolo investendo due autovetture parcheggiate, per fortuna, senza persone a bordo. E’ il secondo crollo del genere che si verifica in città, a poca distanza di tempo di quello del 27 settembre scorso in via Caduti sul Lavoro.

Ingenti i danni nel resto della città, alberi sradicati, cartelloni pubblicitari divelti e porzioni di tetti danneggiati. Decine le richieste di intervento ai vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta.