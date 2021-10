Caserta. Parcheggio selvaggio, mancanza di controlli e traffico in tilt in via Kennedy

Caserta. AAA cercasi città normale, vivibile e scusate la franchezza piu’ responsabile. Nella mattinata di oggi, venerdì 22 ottobre , abbiamo avuto la sfortuna di costatare da vicino come la strafottenza della gente e la mancanza di un servizio d’ordine efficiente possa creare disagi enormi agli automobilisti e pedoni .

Stiamo parlando di via Montale e via Kennedy che alle 8,30 circa risultavano essere praticamente paralizzate dal traffico in concomitanza dell’ apertura della scuola. La storia è sempre la stessa, i genitori parcheggiano le proprie auto su entrambi i lati di via Kennedy , ignorando di fatto il divieto di sosta. La strada , a doppio senso, diventa un vero è proprio imbuto dove è difficile il transito anche per una sola autovettura figuratevi per due.

Molti genitori, dopo aver parcheggiato la propria auto in divieto e accompagnato i propri figli a scuola, si intrattengono per chiacchierare fra loro ignorando del tutto i disagi che con il loro parcheggio selvaggio causano ogni mattina agli automobilisti e in molti casi anche ai pedoni.

Se alla maleducazione e alla strafottenza delle persone aggiungiamo che la Polizia Municipale, da noi direttamente interpellata ,risponde che la questione non è di loro competenza allora ci sentiamo di dire che siamo messi male e probabilmente senza via di uscita.

Caserta è una città che ha urgente bisogno di tornare alla normalità , non è piu’ giustificabile che una città capoluogo nel 2021 soffra ancora cosi’ tanto il problema-traffico e non è normale che nessuno si impegna seriamente per trovare soluzioni adeguate.