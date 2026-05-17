Caserta. Parcheggio selvaggio: nel mirino i clienti del “Solito Posto” e del “Guggenheim”

Caserta. Continuano ad arrivare in redazione segnalazioni da parte di cittadini e residenti riguardo a problemi legati alla viabilità e alla gestione dei parcheggi nella città di Caserta.

Una situazione che non interessa più soltanto il centro cittadino, ma che sembra ormai estendersi anche alle aree periferiche e semicentrali della città.

Nelle ultime settimane, diverse segnalazioni hanno acceso l’attenzione , fra le altre , su una strada della periferia casertana. Siamo parlando di Via Camillo Golgi, stradina che si trova nei pressi della zona Petrarelle.

In quella strada, particolarmente frequentata il sabato sera, si trovano due attività commerciali molto conosciute in città: la Pizzeria “il solito posto” e il Pub Birreria “Guggenheim”.

Secondo quanto riferito da alcuni residenti e automobilisti della zona, la criticità principale sarebbe legata alla presenza, soprattutto il sabato sera, di auto parcheggiate lungo entrambi i lati della carreggiata.

Tutto ciò accade fra l’indifferenza di un “improvvisato” e onnipresente parcheggiatore abusivo.

Via Golgi è una strada a doppio senso di circolazione e quindi tale situazione, soprattutto nei fine settimana e negli orari di maggiore affluenza ai locali, finisce per generare rallentamenti continui, traffico congestionato e momenti di forte caos.

Le vetture in transito, in seguito al parcheggio selvaggio, sono costrette a fermarsi e procedere, fra mille difficoltà, a senso alternato.

Speriamo che il nostro articolo-denuncia arrivi agli organi competenti e che gli stessi riescano a ristabilire presto, in Via Golgi, una condizione di normalità.