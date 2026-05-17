Il gruppo Movimento Giovane avverte: basta fumo negli occhi, la realtà dice che il bilancio e’ sospeso e il paese e’ paralizzato

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del gruppo consiliare Movimento Giovane del Comune di Castel Morrone.

“Assistiamo ormai al paradosso più totale. Di fronte a ripetute e accertate violazioni di legge, il sindaco Cristoforo Villano continua a rilasciare dichiarazioni spudoratamente contrarie alla realtà, nel disperato tentativo di nascondere un fallimento amministrativo che è sotto gli occhi di tutti i cittadini e cittadine.

Il sindaco esulta per un’inammissibilità tecnica del TAR, ma la verità sostanziale che non può cancellare è un’altra: l’amministrazione Villano sta galleggiando da oltre 2 anni su un mare di guai finanziari creati unicamente dalla propria totale incapacità gestionale.

La propaganda del sindaco si scontra drammaticamente con i fatti certificati dalle istituzioni centrali.

Giovedì la Sottosegretaria del Ministero dell’Interno ha comunicato ufficialmente che il bilancio del Comune di Castel Morrone è sospeso.

Siamo davanti a un atto gravissimo, che fotografa una paralisi contabile e amministrativa senza precedenti per la nostra comunità.

Da oltre due anni questa amministrazione spende e dispone dei soldi dei morronesi senza un reale controllo, senza una pianificazione trasparente e, soprattutto, senza darne conto in maniera chiara alla cittadinanza.

La dichiarazione di dissesto finanziario non è stata un fulmine a ciel sereno, ma la naturale conseguenza di anni di gestione finanziaria sbagliata, bilanci tardivi, documenti incompleti e totale assenza di visione e di programmazione.

I cittadini e le cittadine di Castel Morrone sono stanchi di slogan e di vittimismo. Chi paga le conseguenze di questa gestione fallimentare, tra tasse al massimo, servizi ridotti al lumicino e lo spettro del blocco totale dei conti, sono unicamente le famiglie del nostro paese.

Il gruppo Movimento Giovane continuerà a vigilare in ogni sede istituzionale e giudiziaria, portando alla luce la verità dei fatti e difendendo gli interessi di una comunità che merita trasparenza, legalità e una guida amministrativa finalmente all’altezza.