PODISMO: Reggia Race Ten – La gara da 10 km si è chiusa in 30 minuti

A Caserta si è svolta la “Reggia Race Ten”, gara podistica su strada sulla distanza di 10 chilometri organizzata dalla ASD Reggia Running presieduta da Francesco Rivetti. La manifestazione, disputata sotto l’egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ha preso il via alle ore 8.30 da Piazza Margherita, registrando la partecipazione di circa 1.500 atleti provenienti da più località. La gara si è svolta con grande entusiasmo lungo il percorso cittadino, reso ancora più vivace dalla presenza di numerosi runner e di atleti di ottimo livello tecnico. Il traguardo, posto sul viale principale di Piazza Carlo di Borbone, ha accolto l’arrivo del vincitore assoluto della competizione. A conquistare la vittoria nella prima edizione della Reggia Race Ten è stato Hicham Boufars (International Security Service), che ha fermato il cronometro a 30’18”. Seconda posizione per Abdelma Benkia (tesserato Runcard), giunto con un distacco di 18 secondi, mentre il terzo gradino del podio è andato a Domenico Grieco (Team Sempre di Corsa) con il tempo di 33’06”. Nella gara femminile successo per Francesca Palomba della Caivano Runners, trentasettesima assoluta al traguardo con il tempo di 36’12”. Alle sue spalle Filomena Palomba (Caivano Runners) in 38’32” e Francesca Maniaci (Casale…Si) in 39’18”. La gestione dei tempi e delle classifiche è stata curata dal GGG di Caserta con il supporto tecnico di Gestione Gare Podistiche. A commentare la kermesse sportiva sono stati Giovanna Tessitore e Gennaro Varrella. Soddisfatto il presidente e organizzatore Francesco Rivetti: «La straordinaria partecipazione degli atleti e l’entusiasmo del pubblico ci rendono orgogliosi del lavoro svolto. Questa manifestazione rappresenta un importante momento di sport e promozione del territorio. Ringrazio tutti i volontari, gli sponsor e le istituzioni che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo grande appuntamento internazionale con la Half Marathon Reggia-Reggia, in programma a novembre, che porterà ancora una volta a Caserta tanti atleti e appassionati da tutta Italia e dall’estero».