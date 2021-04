Caserta. Parte il dopo Covid: I Commercianti di Via San Carlo si uniscono in un comitato

Caserta.Dopo la triste parentesi dovuta al Covid-19 i commercianti di via San Carlo si organizzano e ufficializzano la nascita del comitato “Antica via San Carlo”.

L’ iniziativa fortemente voluta dai Soci Fondatori Raffaele Porrino ( Presidente e proprietario del San Carlo cafe’ wine&beer) , Vincenzo Tramici ( Vicepresidente e proprietario di Ilen Cart ) ,Giovanna Paolino ( Direttrice di Belvederenews) Armida Pieretti proprietaria dell’ (Osteria da Miduccia..cucina con amore) Giuseppina Vitale proprietaria di Squisitezza Ha visto subito L’ adesione di Teresa ( fioraia), Panificio Raiano,Civico 86, Equivalenza Caserta, Dubai Lounge Cafè ,Bar Coffea e Pizzeria Donna Sophia.

” Via San Carlo rappresenta storicamente una delle strade commerciali più’ antiche della città’. – ha dichiarato il Presidente Raffaele Porrino -Ripartiamo proprio da questo dato di fatto . Siamo convinti che uniti andremo lontani . Appena sarà’ possibile organizzeremo nel pieno centro della città’ attività’ ricreative , eventi e programmeremo tutte quelle che sono le feste padronali. Niente sarà’ affidato al caso -conclude- dal Carnevale alle luminarie di Natale . Rispolvereremo- continua Raffaele- le origini della nostra storia fino ad arrivare ad organizzare le giornate Borboniche con piatti tipici , musica e costumi che richiamino il periodo pre unitario“.

Una gran bella iniziativa quella dei commercianti di Via San Carlo che potrebbe , in poco tempo,stravolgere positivamente il modo di fare commercio in città’ . Sta per nascere il primo vero centro commerciale all’ aperto.

Nei giorni scorsi i fondatori del comitato si sono incontrati più volte , hanno studiato nei particolari ogni minimo dettaglio e siglato un accordo che si basa su alcune imprescindibili regole , tutte riportate in uno Statuto .

“Ora aspettiamo le adesioni degli altri – ha dichiarato il Vicepresidente Vincenzo Tramici – poi organizzeremo il primo evento . L’ obbiettivo finale e’ quello di portare in Via San Carlo tanta gente , tante famiglie , e tante novità’. Agiremo nel pieno rispetto delle regole ma con convinzione . Uniti non si perde mai … lo dimostreremo”