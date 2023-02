Caserta. parte l’ attività di taglio dell’ erba in tutta la città.

Caserta. Dall’inizio della prossima settimana partirà l’attività di taglio dell’erba in tutte le zone della città. Con una Determinata dirigenziale il Comune ha provveduto ad affidare il servizio, che potrà quindi partire già nei prossimi giorni.

Le operazioni di manutenzione del verde riprendono dopo il fermo invernale, un periodo nel corso del quale la crescita del prato avviene in maniera molto meno veloce.l Nel prossimi giorni sarà diffuso anche un cronoprogramma, che illustrerà in maniera dettagliata le aree in cui si svolgeranno gli interventi previsti