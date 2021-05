CASERTA, PARTECIPA IN RETE ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L’OMOFOBIA

Anche Caserta ha partecipato in rete alla giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia.

La Rete READY lancia la campagna con un duplice claim “Io non uso parole d’odio e tu?” e “Qui non c’è posto per le parole d’odio”, selezionati durante l’incontro annuale della rete Ready.

Attraverso questa campagna, le amministrazioni pubbliche aderenti alla rete vogliono lanciare un messaggio chiaro, i discorsi d’odio alimentano e giustificano fenomeni di violenza e vanno quindi contrastati. La campagna si articola su due canali: uno fisico, attraverso l’affissione di cartelloni e poster curati dalle stesse amministrazioni pubbliche; e uno digitale, attraverso la condivisione social di materiali.

Nonostante siano passati più di trent’anni dalla prima data ,l’orientamento di genere e identità sessuale sono ancora ai primi posti fra le causa di discriminazione negli spazi pubblici, sul luogo di lavoro, e persino in famiglia. I discorsi d’odio, seppur non in aumento in numeri assoluti, sono un fenomeno ormai endemico su tutto il territorio nazionale.