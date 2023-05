Caserta.PARTITI GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AL RIONE FALCONE GRAZIE A 2 MILIONI DI EURO DI FONDI EUROPEI.

Sono partiti stamani i lavori di riqualificazione all’interno del Rione Falcone. In particolare,

gli interventi interessano i fabbricati di edilizia popolare che si affacciano su largo della

Resistenza, ovvero in prossimità della sede della Tenda di Abramo, lungo via Borsellino.

All’inaugurazione del cantiere erano presenti il Sindaco di Caserta, Carlo Marino, il

Presidente di ACER (Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale) Campania, David

Lebro, e il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta e consigliere di

ACER Campania, Carlo Raucci.

Gli interventi di riqualificazione verranno realizzati grazie a un finanziamento di 2 milioni di

euro di fondi europei, gestiti dalla Regione Campania e destinati alla riqualificazione

dell’edilizia residenziale pubblica e sociale nei comuni campani.

“Si tratta di un’opera importante di rigenerazione urbana in un quartiere popolare della città

di Caserta, – ha spiegato il Presidente di ACER Campania, David Lebro – che porterà

all’attuazione di una serie di interventi, che vanno dalla realizzazione del cappotto termico,

alla sostituzione delle caldaie, con l’installazione di impianti a condensazione, fino alla

sostituzione degli infissi, a un totale rinnovamento del sistema di illuminazione

condominiale e all’eliminazione delle superfetazioni”.

“Quello che parte oggi al Rione Falcone – ha aggiunto il Sindaco di Caserta, Carlo Marino

– è il primo di una serie di interventi di rigenerazione urbana che riguardano l’edilizia

residenziale pubblica e sociale a Caserta. Per la città è l’inizio di un’operazione molto

importante, che porterà a un ammodernamento e a una riqualificazione di diverse aree del

territorio. Anche i cittadini potranno usufruire di tanti vantaggi grazie a questi lavori: in

primo luogo otterranno notevoli risparmi sulla bolletta energetica per effetto di una

riduzione dei consumi originata dalla sostituzione di caldaie e infissi”.