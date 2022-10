Caserta. Partito il ripristino delle buche stradali . Operazione firmata Massimiliano Marzo

“A Caserta hanno preso il via, da giorni, gli interventi di ripristino delle buche stradali. I lavori andranno avanti anche nelle prossime settimane in attesa del primo maxi intervento – mai visto prima – che porterà alla messa in sicurezza di ben 19 strade in città. Ad oggi l’attività di colmatura delle buche stradali ha interessato le seguenti strade: Viale Beneduce; Via Cappuccini; Via Settembrini; Corso Giannone; Via Turati, Via Ruggiero; Via delle Ville; Vicolo Mascagni; Via Lener; Via Pigna; Via Salvo d’Acquisto; Via Capitelli; Piazza Malatesta; Via Duca Catemario; Via Roma; Via E. Rossi; Via A. de Franciscis; Via Marconi; Viale degli Aranci; Via Cimarosa. A ciò si aggiungono le ricognizioni eseguite in quel di Casolla e Casertavecchia, con il ripristino di numerose voragini. Si tratta di un risultato che porta la firma dell’Assessore Massimiliano Marzo, al quale va un sentito ringraziamento per l’attenzione, la dedizione e la concretezza che sta dimostrando ogni giorno. C’è ancora tanto da fare e tanto ancora si farà! Finalmente, dopo decenni, guardiamo con fiducia al futuro della nostra amata Caserta”. Lo dichiara la Consigliera comunale del gruppo ‘Moderati-Insieme per Caserta’ Mariana Funaro.