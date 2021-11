Caserta .Pasto ai bambini nel mirino dei genitori.

Caserta. Qualche minuto fa abbiamo scritto del clamoroso arrivo in ritardo del pasto per i bambini dell’ Istituto Lorenzini di Via GMBosco.

Da notizie più’ dettagliate sembra che il servizio mensa , a parte il ritardo avvenuto in molti Istituti , si sia rilevato piuttosto scadente in quasi tutte le scuole del casertano .

Alcuni genitori ci hanno raccontato, non solo del ritardo della distribuzione dei pasti, ma di piatti non porzionati in alcuni casi e di altri invece preparati con porzioni microscopiche.

Una vera e propria beffa per i bambini e per i genitori i quali ci hanno spiegato che l’unica cosa che fino ad ora e’ funzionata in modo prrfetto e’ stata l ‘ applicazione grazie alla quale hanno pagato il pasto per i propri figli.

All’ esterno di molti istituti e’ in atto la protesta dei genitori che vogliono avere chiarimenti in merito.