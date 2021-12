Caserta. Paura questa mattina in Via Gemito

Caserta. Attimi di panico, questa mattina in Via Gemito, nella zona dell’area di sgambamento per cani.

Una donna, che accompagnava il suo cagnolino a fare una corsetta nella zona dedicata ai nostri amici a quattro zampe, ha rischiato di vedersi cadere addosso la porta della suddetta area.

Secondo quanto dichiarato dalla malcapitata, nel gruppo ciò che vedo in città, il suo cagnolino la tirava per accedere all’area, ma la signora era impossibilitata a muoversi.

Ha chiesto aiuto ad un passante, che le ha prestato soccorso.

Tempestivo il tentativo di informare la Polizia Municipale, per limitare l’entrata dell’area, evitando ulteriori rischi a chi, ignaro, potrebbe trovarsi nella medesima situazione; Ma a quanto pare il tentativo sarebbe fallito, non essendoci stata alcuna risposta alle telefonate.