Caserta. La notizia ha sconvolto i parenti e tutti i suoi amici. Giuseppe Valentino ,meglio conosciuto come Peppe è deceduto in seguito ad un infarto a soli 34 anni . Un ragazzo pieno di vita, amava le cose semplici ed era voluto bene da tutti. Amante della musica e degli animali , in particolar modo dei pappagalli, lascia un vuoto incolmabile in tutti quelli che l’ hanno conosciuto.

Le nostre più’ sentite condoglianze.