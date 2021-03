Caserta. Per coprire una buca una vera e propria ” opera d’arte”

Caserta. Se è vero che il fine giustifica il mezzo è altrettanto vero che a tutto c’è un limite.

Quella che ci hanno segnalato stamattina sembra una vera e propria “opera d’ arte”. Du secchi di vernice posti l’uno sopra l’ altro per segnalare una buca in prossimità di ” zona Petrarelle”.

Vorremmo apprendere questa notizia con ottimismo e con spirito ironico . D’ altronde, visto il complicato periodo che stiamo vivendo, potrebbe anche farci sorridere un po’. Potremmo nello stesso tempo fare osservazioni piu’ approfondite che porterebbero pero’ la nostra mente a pensare come siamo lontani dall’ essere una città normale . Non è possibile che chi l’ ha pensato l’ ha poi messo in essere. Il fine giustifica il mezzo ma a tutto c’è un limite.