Caserta.

Nel corso dell’ultimo fine settimana un giovane di 22 anni e’ stato denunciato per essere stato trovato in possesso di un machete di ben 45 centimetri, mentre passeggiava per le strade del centro città. Il ragazzo è stato controllato dai Carabinieri mentre era in giro, insieme a degli amici, in via Ferrante.

L’arma, poi sequestrata dai militari dell’arma, era nascosta all’interno dei pantaloni, lungo la gamba destra.