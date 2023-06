Caserta piange il dodicenne investito, in sella alla sua bici, il 2 giugno. Purtroppo il ragazzino non ce l’ha fatta

Dopo il tragico incidente dello scorso 2 Giugno, avvenuto in San Nicola La Strada, all’altezza dell’incrocio tra via Saba e via Leonardo da Vinci, dove V.B., dodicenne Casertano, è stato investito da una vettura, mentre era in sella alla sua bici e trasportato in gravi condizioni all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano”, è giunto un triste epilogo, che rattrista l’intera comunità di Caserta e Provincia.

Purtroppo, il ragazzino non ce l’ha fatta e, nel primo pomeriggio, il cuore dei genitori è stato spezzato da una notizia che si sperava non giungesse mai.

In questi quattro giorni, i Cittadini si sono radunati in preghiera, affinché avvenisse un miracolo, e il dodicenne potesse tornare al più presto tra le braccia dei genitori.

La triste notizia è stata annunciata dal Sindaco di Caserta, Carlo Marino, qualche ora fa:

“Abbiamo pregato affinché il ragazzo riuscisse a vincere la sua battaglia e a tornare a casa dai suoi cari. È una tragedia, non ho parole. Ai genitori e a tutta la famiglia va l’abbraccio commosso mio, dell’Amministrazione e dell’intera Città di Caserta” ha scritto, sulla sua Pagina facebook, il Primo Cittadino.

Ci uniamo al dolore della famiglia con le più sentite condoglianze da parte di tutta la Redazione.