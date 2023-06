Caserta piange Lello Menditto . E’ stato uno degli artefici della costruzione del nuovo Ospedale

La città di Caserta piange la morte di Lello Menditto , venuto a mancare oggi, mercoledi’ 21 giugno 2023, all’età di 94 anni .

Domenico Menditto , per tutti Lello, ha rappresentato , dal secondo dopo guerra ad oggi un pilastro non solo della Politica cittadina ma anche di quella Provinciale e Nazionale collocando la città di Caserta in una serie di progetti che ne hanno permesso lo sviluppo urbano ed infrastrutturale. Menditto è stato politicamente legato allo Statista Aldo Moro , di cui era amico personale, e al deputato democristiano Elio Rosati. Era considerato molto autorevole per le sue analisi politiche sottili e per la sua capacità di ragionamento anche dinanzi ai processi piu’ complicati.

A ricordare Lello Menditto fra gli altri è stato il Sindaco Di Caserta Carlo Marino che con parole commosse ha ripercorso l’excursus honorum dell’ illustre casertano .”È stato un funzionario dell’Inps- ha dichiarato il Primo Cittadino-ma soprattutto per decenni il fulcro della vita politica della nostra comunità. Già nel 1956 è stato eletto consigliere provinciale e dal 1960 al 1990, quasi ininterrottamente, è stato segretario cittadino della DC portando il partito a raggiungere risultati straordinari e, nella quasi totalità delle occasioni, a essere maggioranza assoluta nel Consiglio Comunale di Caserta. Anche dopo la fine del suo impegno diretto in politica, è rimasto al centro del dibattito, divenendo un punto di riferimento imprescindibile con i suoi preziosi consigli e i suoi saggi contributi, sempre al servizio della città. Ancora ricordo i tanti momenti e le tante riflessioni che abbiamo condiviso in occasione delle ultime campagne elettorali. Non dimentichiamo, poi, che è stato Presidente dell’allora Ospedale provinciale di Caserta e, soprattutto, è stato uno degli artefici della costruzione del nuovo nosocomio cittadino. Se ne va un grande personaggio, che ha scritto la storia della nostra città. Per me, poi, se ne va un riferimento, una guida, un amico. Addio Lello, ci mancherai”.

I funerali si terranno domani , giovedi 22 giugno 2023, alle ore 16,30 nel Duomo di Caserta.

Alla famiglia Menditto le condoglianze dalla nostra redazione