Caserta piange per Valeria D’ Esposito nuova vittima del Covid.

Caserta. La giornalista casertana Valeria D’Esposito si è dovuta arrendere al Covid-19.

Valeria, 49 anni e volto noto di ” visit campania” stava combattendo contro il male del secolo già da qualche giorno . Le sue condizioni di salute erano peggiorate fino ad arrivare al triste epilogo.

Di seguito il suo ultimo twitter

“Nella terza ondata, che non avrebbe dovuto esserci, il covid ha raggiunto anche me. Ebbene sì, mentre ero in attesa della chiamata per il vaccino, un giorno all’improvviso mi sono sentita poco bene. È stato davvero un attimo: ero al pc, tranquilla a scrivere e a bere il mio tè, e in un secondo ho sentito le forze venire meno, mentre la gola iniziava a bruciare e la testa a pulsare di dolore. Sembrava la scena di un film, perché proprio nello stesso momento, anche mio marito iniziava a sentirsi poco bene”.

