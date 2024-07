Caserta piange Pina Farina

Caserta .Proprio nel giorno in cui Caserta festeggia la sua patrona , una triste notizia ha sconvolto l’’ intera cittadinanza . Pina Farina, fondatrice e presidente dell’associazione “Noi voci di Donne” ha prematuramente lasciato questo mondo .

Pina Farina 49 anni era un punto di riferimento per tante donne e uomini che nella loro vita hanno dovuto affrontare problemi sulla violenza di genere. La sua aria pacata e la sua serenità’ si è’ rivelata spesso ossigeno per chi non riusciva a trovare una via di uscita .

Pina Farina era anche Insegnante presso una scuola di secondo grado grado della Provincia di Caserta, nel 2021 aveva scritto il libro “A piedi scalzi“, un romanzo “contro la pedofilia”. Lo scorso febbraio era stata ospite alla Camera dei Deputati nell’ambito del taccuino “nuovi linguaggi contro la violenza di genere” dell’agenda di Governo, per la presentazione del manuale “Vittima per Amore” di cui era autrice. Pina lascia tre figli e il compagno Pasquale , i funerali si terranno domani, lunedì 29 Luglio , presso la Chiesa di Lourdes a partire dalle ore 11. A tutta la famiglia le condoglianze dell’ intera redazione di Belvederenews.