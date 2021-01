CASERTA, PIANO ASFALTI. LUNEDÌ 25 È LA VOLTA DI VIA RUTA, TUTTI I DIVIETI

Caserta, iniziano i lavori del Piano Asfalti della città in via Michele Ruta , lunedì 25 gennaio.

ECCO I DIVIETI

L’ordinanza di traffico predisposta prevede dal 25/1/2021 al 4/2021 :

• La chiusura al traffico veicolare ordinario e il divieto di sosta con rimozione carro gru ambo i lati valido per ogni categoria di utenza in Via Ruta , nel tratto compreso tra Via E. Raffaele e Piazza Mattia Ricca.

• Il doppio senso di circolazione nel tratto di Via E. Raffaele , antistante l’area fiera mercato , compreso tra il primo ingresso all’area di parcheggio della mediana area fiera di mercato e Via Ruta con divieto di sosta con rimozione carro gru ambo i lati valido per ogni categoria di utenza.

LA CIRCOLAZIONE

Durante tutto il periodo dei lavori in questione , sarà consentita la circolazione esclusivamente ai veicoli dei residenti , delle attività commerciali e degli aventi titolo e diritto nel tratto di Via Ruta , unicamente a senso unico di circolazione . Via Talamonti /Piazza Mattia Ricca con limite di velocità pari a 20 Km/h , fermo restando che dovrà sempre essere consentito il passaggio dei mezzi di emergenza di soccorso.