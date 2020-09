“CASERTA – PIOGGE NUOVE VECCHI PROBLEMI”

Nel tardo pomeriggio di ieri, in Viale Medaglie d’Oro, alcuni operai con transenne e nastro segnaletico, hanno frettolosamente isolato tutta l’area centrale del viale ove insiste il palmeto: di conseguenza, il restringimento della carreggiata e la chiusura dei varchi trasversali della strada, hanno creato non pochi disagi agli esasperati e strombazzanti automobilisti in coda. Intervistato, il “preposto” che coordinava il lavoro degli operai ci ha riferito che l’area era “… stata isolata per ragioni di sicurezza a causa della pioggia e del vento che avevano fatto cadere alcune grosse fronde delle palme, ormai malate perché vittime del punteruolo rosso”.

Il punteruolo rosso della palma, il cui nome scientifico è “Rhynchophorus Ferrugineus”, è un coleottero parassita, di origine asiatica, che rappresenta attualmente il pericolo più temuto da moltissime tipologie di palme.

Ovviamente, siamo tutti d’accordo sulla messa in sicurezza dell’area, soprattutto perché essa è prospiciente l’edificio scolastico che ospita la scuola media “Dante Alighieri” ed è noto che proprio quell’area, viene attraversata dai ragazzi sia all’entrata che all’uscita dalla scuola: non osiamo immaginare cosa accadrà in viale Medaglie d’Oro lunedì prossimo, quando i genitori accompagneranno e poi riprenderanno i ragazzi a scuola!

Ciò detto, le domande che i concittadini si pongono ormai da anni sono: “ma perché aspettare la solita emergenza meteo prima intervenire?”, “perché non programmare ed eseguire i lavori di manutenzione delle palme d’estate quando la scuola è chiusa?”, “perché non creare una rotonda in piazza Andolfato per alleggerire il traffico in viale Medaglie d’Oro, già normalmente congestionato proprio a causa della scuola?”. Per tali domande non abbiamo risposta. Nel frattempo, appuntiamo un’altra “medaglia d’oro” al già ricco medagliere della nostra amministrazione comunale!