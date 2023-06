Caserta. Pioggia a catinelle, buche a crepapelle.

Quest’anno sembra non giungere mai l’estate, siamo a metà giugno ed il tempo continua ad essere piovoso. Quasi ogni giorno improvvise e violenti piogge, stanno contribuendo a peggiorare la già nota disastrosa situazione delle strade Casertane.

Non mancano le continue lamentele dei Cittadini, costretti a riparare i danni alle auto per le numerose crepe presenti sull’asfalto, e diventano sempre più alti i rischi, anche per i pedoni, di inciampare e farsi male.

Come si evince dal gruppo facebook “Ciò che vedo in Città” , anche le strade centrali diventano sempre più impraticabili. Le foto illustrano la situazione, nella fattispecie, di Via Patturelli.