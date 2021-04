Caserta: piromane in strada per 7 ore

Non è stato ancora identificato il piromane che stanotte ha dato libero sfogo alla sua follia: poco dopo la mezzanotte i vigili del fuoco di Caserta sono stati allertati poichè era stata incendiata la tenda da sole del noto locale “La Cicchetteria”, in Via Settembrini. Contemporaneamente è stata denunciata la presenza di altri roghi: il piromane si sarebbe divertito ad incendiare i rifiuti depositati all’esterno delle abitazioni in Via Giotto e nella stessa Via Settembrini.

I vigili del fuoco insieme con i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Caserta hanno lavorato per ben 7 ore,sostenendo che gli incendi sono stati di natura dolosa e registrando diversi danni ai muri e ai portoni delle abitazioni. Questo giochetto si sarebbe placato solo all’alba di oggi.