CASERTA. PNRR, L’ASSESSORE MARZO ANNUNCIA: “UN ALTRO PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO: OLTRE 1,5 MILIONI DI EURO PER L’ASILO NIDO COMUNALE”

“Il Comune di Caserta ha ottenuto un altro finanziamento in materia di edilizia scolastica, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Marzo, il quale – grazie al grande lavoro di progettazione messo in campo fin dal primo giorno d’insediamento – ha avviato un importante programma di ammodernamento e messa in sicurezza delle scuole comunali del Capoluogo.

Il progetto ammesso a finanziamento – il quarto dopo quelli relativi alla mensa “Da Vinci-Lorenzini”, alla palestra della scuola media “Vanvitelli” di Piazza Ungaretti e al ‘Polo dell’Infanzia 4.0 di Via Patturelli’ – riguarda il recupero architettonico, impiantistico e statico dell’asilo nido comunale di Viale Cappiello, per un importo totale di 1.728.649 Euro.

“Tale progetto si propone come un vero e proprio recupero del moderno vista la qualità spaziale ed architettonica dell’edificio in questione. L’obiettivo è quello di dotare un’area centrale della città di Caserta, di funzioni essenziali”, spiega l’assessore Marzo che poi aggiunge: “Il nostro asilo nido sarà dotato altresì di pannelli solari termici e fotovoltaici per offrire benefici in termini di consumi, in quanto una quota dell’energia necessaria verrà fornita da queste fonti rinnovabili gratuite, in linea con le direttive nazionali ed europee”.

“Abbiamo dunque ottenuto ulteriori fondi strategici per il miglioramento della qualità della vita della nostra città – conclude Marzo – Ciò testimonia ancora una volta l’impegno e l’attenzione costante che stiamo dedicando al benessere della comunità scolastica per le generazioni future”.