Caserta – Nella giornata, di giovedi 28 gennaio, alle 9,00, in piazza Vanvitelli, si svolgerà la presentazione di una flotta di nuovi autobus della CLP – si legge nella nota – che saranno immessi sul territorio urbano e provinciale di Caserta, anche in vista del rientro in classe degli studenti delle scuole superiori. Con i vertici aziendali ed il sindaco Carlo Marino, saranno presenti l’assessore alla Mobilità Emiliano Casale ed il comandante della Polizia Municipale Luigi De Simone.