Caserta. Presto 19 strade avranno un nuovo manto stradale . Ecco quali sono

Nuovo asfalto su 19 strade di Caserta: la Giunta comunale, su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Marzo, ha infatti approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di messa in sicurezza e rifacimento del manto bituminoso in Piazza Matteotti, Via Patturelli, Via Santorio, Via Battistessa, Via Turati, Via Ricciardi, Via Settembrini, Via G.M. Bosco, Viale Beneduce, Viale Cappiello, Via Gandhi, Via Assunta di Mezzano, Via Parrocchia, Via Cimarosa, Via Marchesiello, Via Pigna, Via Camusso, Via Passionisti e SP336.

Per questo maxi intervento, l’Amministrazione ha messo a disposizione ben 822.675,69 Euro provenienti dalle casse comunali. L’obiettivo è quello di risolvere i problemi caratterizzanti l’attuale stato di degrado delle sedi stradali, garantendo altresì una corretta manutenzione delle infrastrutture. Gli interventi, infatti, riguarderanno “in alcuni tratti la fresatura e la ricostruzione del tappeto d’usura con conglomerato bituminoso, previa risagomatura degli avvallamenti e delle ormaie createsi – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici – mentre in altri tratti si prevede la sola ricarica con conglomerato bituminoso. A completare l’intervento le lavorazioni complementari e funzionalmente asservite all’esecuzione delle opere principali (sistemazione delle zanelle per smaltimento idrometeore, messa in quota di manufatti esistenti, ecc…) come da progetto”.

“Abbiamo deciso di intervenire su quelle arterie che sono oggetto di un elevato transito veicolare o comunque non sono state oggetto nel corso degli anni di adeguati interventi manutentivi del manto bituminoso, se non interventi tampone come la colmatura di buche, per sopperire a delle situazioni di pericolo per gli utenti della strada – sottolinea l’Assessore Massimiliano Marzo – Tuttavia voglio rassicurare i cittadini che questo è solo il primo di una serie di progetti a cui sto lavorando per la messa in sicurezza delle arterie della nostra città”.

“Fin dal primo giorno del mio insediamento – aggiunge Massimiliano Marzo – mi sono posto come obiettivo prioritario quello di restituire dignità alla rete stradale per migliorare la circolazione veicolare. Quello delle strade, infatti, è un problema atavico che attanaglia sia il centro che la periferia di Caserta. Tuttavia sono convinto – conclude l’Assessore ai Lavori Pubblici – che con la progettazione e la programmazione che stiamo mettendo in campo, interverremo come mai prima d’ora con il chiaro intento di riqualificare gran parte delle strade di Caserta”.