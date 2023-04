Caserta/Prevenzione e solidarietà, l’iniziativa patrocinata dal Comune in occasione della Festa dei Lions

Caserta – Prevenzione e solidarietà oggi, domenica 16 Aprile, in occasione della Festa dei Lions, con una serie di iniziative organizzate dal Distretto 108 YA (Governatore Franco Scarpino), Lions Clubs International Foundation, Leo, e con il Patrocinio del Comune di Caserta.

L’iniziativa di prevenzione e solidarietà si terrà presso il Circolo Nazionale di Piazza Dante, a partire dalle ore 9.30.

I Clubs della città, Caserta Host, Caserta Real Sito di San Leucio, Caserta Reggia, Caserta Terra di Lavoro, Caserta Vanvitelli, Caserta Villa Reale New Century, invitano i cittadini a sottoporsi a visite gratuite:

– Screening dell’Osteoporosi mediante Echolight (Tecnologia R.E.M.S.)

– Screening dell’Udito

Non mancherà, inoltre, un momento dedicato alla solidarietà con la Raccolta degli Occhiali Usati, che saranno riciclati in uno dei diciannove Centri Lions.

Gli occhiali, puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, verranno distribuiti dai volontari Lions e da altre organizzazioni che si occupano della protezione della vista nei paesi in via di sviluppo.