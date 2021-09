Caserta.Prime piogge e primi disagi nelle frazioni

Di Rosaria Karol

Caserta. Quest’anno, distribuiti in questi mesi di stagione estiva, si sono verificativari incendi sparsi per tutto il territorio dei colli tifatini versante caserta. partendo dal presupposto che gli incendi sono principalmente causati dall’uomo è giusto dire che sono molti i danni che portano all’ambiente. oltre all’elevata emissione di CO2 nell’aria, incendiando gli alberi le radici vengono danneggiate in modo irreversibile e pertanto non assolvono più alla loro funzione naturale nel trattenere le acque piovane e di conseguenza gli smottamenti del terreno. si parla di quanto avvenuto nei pressi delle frazioni di mezzano e casolla nel tardo pomeriggio in seguito al forte acquazzone avvenuto oggi: una valanga di acqua mista a fango nero dovuto dalle ceneri, si è riversata lungo le strade della frazione e all’interno delle abitazioni limitrofe causando allagamenti con relativi disagi legati alla viabilità; l’acqua è defluita ma i fanghi sono rimasti

