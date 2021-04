Caserta/ Primo maggio: sit-in del coordinamento casertano a tutela dei lavoratori dello spettacolo

Dal Piccolo di Milano al Mercadante di Napoli gli artisti hanno avviato una serie di incontri per discutere a porte aperte il lavoro, il salario e i diritti del settore. In un periodo dove tutto tace e le soluzioni tardano ad arrivare, anche Caserta risponde con la costituzione di un coordinamento per lo spettacolo dal vivo e scende in piazza il primo maggio alle ore 11.00, presso la Prefettura. La manifestazione promossa dal regista Rino Della Corte prevede dieci minuti di silenzio davanti al palazzo simbolo della rappresentanza governativa.

“Ho seguito da vicino diverse mobilitazioni organizzate dagli operatori dello spettacolo riunitosi in altre parti d’Italia per ottenere il “diritto di cittadinanza” ed essere riconosciuti come un valore – confessa il regista sammaritano – e credo che, in una situazione emergenziale come questa, bisogna partire dal diritto di esistere e resistere, come primo passo di un percorso collettivo che vuole consegnare dignità alla bellezza e all’arte”

Il sit-in viene alla luce dopo due meeting e l’adesione di numerosi artisti che dal mondo della musica, al mondo della danza e del teatro gridano il disagio di una situazione priva di tutele. Il Coordinamento casertano dello spettacolo ha affidato alla festa dei lavoratori la prima tappa di un percorso a difesa dei diritti di un settore storicamente frammentato. Il gruppo promotore – costituito da Roberto Solofria, Brillante Massaro, Dalia Coronato, Gianni Genovese, Enzo Varone, Ferdinando Ghidelli, Gerardo Masciandaro, Augusto Ferraiuolo, Gennaro Vitrone, Antonio Perna e Flex Aiello – redige un documento e avvia un processo di riflessione per una ripartenza indiscriminata.

“All’inizio pensavamo di dover andare in piazza con i nostri strumenti di lavoro, con la nostra voce, con la nostra musica, però immediatamente ci siamo resi conto che la giornata si sarebbe trasformata in una festa di balli, di gioia, di canti e noi vogliamo porre l’accento su una questione seria. C’è bisogno di capire quando un’intera categoria di persone all’estremo possa essere legittimata alla difesa, in una terra come questa, che da sempre nega le condizione che rendono effettive il diritto al lavoro”, dichiara l’attore e rappresentante del Teatro Civico 14 Roberto Solofria. “Finalmente si riesce ad intravedere un forte segnale di sinergia tra le molteplici forme artistiche che lavorano per il territorio e sul territorio della provincia. L’obiettivo è quello di avvicinare le generazioni avvenire con entusiasmo, per seminare una crescita culturale duratura nel tempo”, conclude il produttore musicale Gianni Genovese.

La manifestazione è solo il primo tassello di un cammino che vuole portare all’apertura di un tavolo di lavoro per costruire un confronto sulle problematiche di un settore che va riconsiderato. “Il documento redatto dal coordinamento si arma del motto “il nostro tempo è adesso” e allerta tutti sul rischio inevitabile di un tracollo che finirà presto nel desertificare l’intero panorama formativo-culturale. Dall’atto condiviso e firmato in due giorni da quasi 200 artisti – tra cui personaggi autorevoli del mondo dello spettacolo nati a Caserta come il regista Edoardo De Angelis, la band Avion Travel, gli attori Tony Laudadio, Enrico Ianniello, Francesco Paglino, il musicista Pietro Condorelli, lo scrittore Paolo Piccirillo, l’avvocato esperto di diritto e legislazione dello spettacolo Giovanni Taglialatela – emerge il bisogno di nuove forme di accesso alla cultura e all’arte, di un reddito continuo che premia il tempo dedicato alla ricerca e allo studio, la necessità di istituire un tavolo tecnico e permanente e la predisposizione di una commissione fatta di soli artisti che affianca il lavoro dei comuni di tutta la provincia di Caserta.

Elenco firmatari:

Flex AIELLO; AngeloSANTANGELO; Giovanni ALLOCCA; Nello AMATO; Maurizio AZZURRO; Andrea BASILE; Adriana BATISTA; Fausto BELLONE; Ada BOBBIO; Luigi BOLLITO; Anna BORGHI; Annalisa BRIGNOLA; Peppe BRUNO; Claudia BUONO; Maria Teresa BUONPANE; Roberta CACCIAPUOTI; Orlando CANTERINI; Terio CANTERINI; Gina CANTERINI; Steven CANTERINI; Renzo CANTERINI; Daniele CANTERINI; Gianni CANTERINI; Vincenzo CAROLA; Anastasia CECERE; Rudi CERETI; Samuele CERETI; Cristian CERETI; Barbara CERRATO; Giuseppe CERRATO; Tonia CESTARI; Federica CROVELLA; Virginia CROVELLA; Rosita CHIODERO; Chiara CIANCIOLA; Luigi CIARAMELLA; Mimì CIARAMELLA; Corrado CIPULLO; Valeria CODELLA; Pietro CONDORELLI; DaliaCORONATO; Melina CORTESE; TeresaCOSCIA; Sharon CRISTIANO; Dario CROCETTA; VirginiaCROVELLA; Adelaide CUCINIELLO; Donato CUTOLO; Gianni D’ARGENZIO; Peppe D’ARGENZIO; Edoardo DE ANGELIS; Antonio DE BLASIO; Domenico DE MARCO; Riccardo DE MATTEO; Adriano DE MATTEO; Ario DE POMPEIS; Loredana DEL GIUDICE; Martina DEL PRETE; Salvatore DEL PRETE; Rino DELLA CORTE; Emilio DI DONATO; Pia Di DONATO; Annamaria DI MAIO; ManuelDI MARTINO ;Marco DI MAURO; Giorgia Maria D’ISA; Stefano ESPOSITO; Gianluigi FASULO; Carlo FEOLA; Augusto FERRAIUOLO; Leandro FERRAIUOLO; Nicola FERRARA; AntonioFRANCO; Elio Amedeo FOSSO; Dulio GALIOTTO; Gianni GALLO; Francesca GAMMELLA; Enrico GARGIULO; Gianni GENOVESE; Clementina GESUMARIA; Ferdinando GHIDELLI; Tommaso GIAQUINTO; Alberto GIORDANO; Simona GIUNTINI; Andrea GIUNTINI; Enzo GNESUTTA; Francesco GRAVINA; Angelica GRECO; Lello GRECO; Marianna IANNIELLO; Enrico IANNIELLO; Felice IMPERATO; Piero INGIANNA; Ivan Francesco IODICE; Luca IOVINE; John JONES; Gigi LAPERUTA; Tony LAUDADIO; Corrado LAUDADIO; Nuvoletta LUCARELLI; Elena LUPPINO; Maria MACRI;Giovanna MADDALENA; Achille MAIORANO; Roberto MALE; Alessandro MANNA; Marco MANTOVANELLI; Alfonso MAROTTA; Fabio MARZAIOLI; Gerardo MASCIANDARO; Antonio MASCIANDARO; Francesca MASCIANDARO;Francesco MASSARELLI; Brillante MASSARO; Guglielmina MASTANTUONI; Giuseppe MELE; Maria Elena MENNELLA; Carmine MIGLIORE; Gianmaria MODUGNO; Corrado MONTANARI; Antonello MUSTO; Antonio NARDELLI; Gianrenzo ORBASSANO; Michele PAGANO; Francesco PAGLINO; Ernesto PALANGE; Gino PALMIERO; Giuseppe PALUMBO; Pasquale PAPA; Michele PAPALE; Ferdinando PASQUARIELLO; Rosario PENZA; Antonio PERNA; Lello PETRARCA; Paolo PICCIRILLO; Valerio PICCOLO; Max PIERI; Giovanna PIOMBINO; Fiorella PONTILLO; Amerigo POTA; Stefania REMINO; Pietro RICCARDI; Rosanna RINALDI; Dorjstella RINALDI; Armando RISPOLI; Damiano ROSSI; Piera RUSSO; Paolo RUSSO; Giuseppe SAGNELLI; Roberta SANDIAS; Salvatore SCHISANO; Peppe SERVILLO; Rita SGAMBATI; Roberto SOLOFRIA; Giuseppe SPERANZA; Carlo SPERANZA; Ferruccio SPINETTI; Luisa STELLATO; Marilena STRIANO; Gianni TAGLIALATELA; Michele TARALLO; Donato TARTAGLIONE; Gennaro TESTA; Mimì TRAPANI; Mario TRONCO; Enzo VARONE; Aurelio VERNILE; Giò VESCOVI; Elisabetta VETRELLA; Antonio VITALE; Gennaro VITRONE.