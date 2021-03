Caserta, raccoglitori di vestiti spariti nel nulla

CASERTA: La città capoluogo della provincia è quella strana città dove succede un po’ di tutto, episodi curiosi ai limiti dell’inverosimile e anche della legalità. Di cosa stiamo parlando ?? Dei vari raccoglitori di vestiti usati, spariti nel nulla che erano ubicati in alcune zone della città per essere più precisi la zona Saint Gobain (ex Crown Plaza) dove ce ne erano più di uno lungo i lati della strada anche nei pressi del palazzo della salute, nonché altri nei pressi del BAR Boomerang nel comune di S. Nicola la Strada.

Altri raccoglitori erano ubicati all’interno del centro integrato IPERION di via Borsellino a Caserta.

Ci piacerebbe sapere il motivo di tale sparizione, sono stati spostati ? Sono stati riciclati ? Venduti? Rubati.

La questione era già stata oggetto di un altro articolo sulla nostra testata giornalistica, ma al momento nulla nessuna notizia, nessun riscontro, nessuna risposta, il nulla più totale.