CASERTA,  RACCOLTA  DIFFERENZIATA

Caserta – Ci complimentiamo con l’Amministrazione Comunale per l’invio, anche se tardivo, dell’opuscolo e del calendario della nuova fase di Raccolta Differenziata.

Allo stesso modo, ci complimentiamo per gli avvisi telefonici, anche se tardivi, ai cittadini sullo stesso argomento, affermano i delegati comunali della Cisas.

Ci auguriamo che la Raccolta Differenziata possa di fatto in futuro veramente migliorare.

L’attuale percentuale, comunicata del 53,13%, risulta essere inferiore a quella comunicata dall’ex assessore Luigi Del Rosso, 20 anni fa, all’inizio della raccolta differenziata, precisa la Cisas.

Siamo anche d’accordo sulle sanzioni amministrative a chi non rispetterà il nuovo calendario. A tale proposito, va precisato che le sanzioni amministrative vanno applicate non solo ai cittadini inadempienti, ma anche alla ditta ed al Comune per le loro inadempienze su tale argomento, precisa la Cisas.

Con l’occasione, si ricorda che – in quasi tutti i rioni cittadini – i rifiuti vengono sversati regolarmente e continuamente dovunque, specie da parte di quei cittadini che da sempre evadono impunemente il pagamento della tassa comunale sui rifiuti.

Inoltre, non sarebbe male – secondo la Cisas – se il Comune affidasse alla sua Società Fiduciaria anche il controllo degli evasori della tassa sui rifiuti per scovare il 40% dei cittadini casertani, che di norma non pagano la tassa prescritta.