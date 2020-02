Caserta: restauri reali, torna l’oro sui portelloni della Reggia di Caserta

Caserta-Nell’ambito dei lavori di restauro del Complesso vanvitelliano, finanziati con il Piano “Cultura e Turismo” 2014/2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione a cura del Servizio II del Segretariato Generale del MiBACT diretto dall’architetto Dora Di Francesco, sono iniziati gli interventi conservativi delle cornici dei portelloni dell’ala ottocentesca degli Appartamenti Reali.

Al termine dei saggi di pulitura effettuati nelle ultime settimane, è stata rinvenuta la doratura originale dei portelloni, eseguita all’epoca in argento meccato ad oro.È stata scelta, quindi, la tecnica della “doratura a missione” che prevede la stesura di un adesivo liquido, detto appunto missione, su cui poi viene adagiata la foglia argento, pazientemente tagliata sul cuscino da doratore e applicata con un morbido pennello di Vajo. La superficie viene poi resa dorata con la gommalacca, una vernice dal colore ambrato a base di resine naturali.

L’intervento, affidato al Consorzio Ganosis, consente il recupero delle parti ancora esistenti ma anche di riproporre la tecnica tradizionale nelle parti in cui ormai è andata perduta.

Contestualmente al restauro dei portelloni, gli specialisti hanno effettuato indagini diagnostiche preliminari all’intervento sulla pavimentazione in cotto dipinto a finto marmo nelle retrostanze dell’Ottocento e studi sui tendaggi dei letti monumentali di Francesco II e Gioacchino Murat. Le rilevazioni, effettuate mediante fotografie a luce visibile, ultravioletta e infrarossa e prelievo di piccoli campioni che verranno analizzati in laboratorio con microscopio ottico e in fluorescenza UV, consentiranno di individuarne la tecnica esecutiva e lo stato conservativo.

Galleria di foto