Caserta. Riaperture scuole. L’interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Pasquale Napoletano

Riceviamo e pubblichiamo l’interrogazione urgente presentata dal Consigliere Comunale di Fratelli D’Italia PASQUALE Napoletano

Oggetto: riapertura scuole di proprietà comunale

Premesso che

Il 13 settembre inizierà il nuovo anno scolastico e sono tante le manutenzioni ordinarie necessarie per un

buon ritorno a scuola: imbiancature, sistemazione dei giardini e degli spazi, verifica degli infissi, pulizie

straordinarie e taglio dell’erba.

E’ utile, quindi, che le comunità scolastiche Casertane e la Cittadinanza tutta conoscano nel dettaglio le

manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate dal Comune sugli edifici scolastici dalla fine delle lezioni lo

scorso giugno ad oggi, in vista della loro imminente riapertura.

Inoltre, sulla stampa dei giorni scorsi si è letto di un probabile slittamento dei lavori di ristrutturazione del

plesso Giannone che ha indotto in ansia diversi genitori.

E poiché le esigenze ed i bisogni della comunità scolastica devono rappresentare una priorità,

Per questo chiedo alla sindaco o al competente assessore di conoscere le attività del Comune in vista

dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Più in particolare, si richiede:

a) un quadro della situazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate dal Comune dalla fine

delle lezioni lo scorso giugno ad oggi sugli edifici scolastici di sua proprietà, in vista della loro imminente

riapertura;

b) un aggiornamento sullo stato dei lavori di ristrutturazione in corso nelle scuole di proprietà comunale;

c) un primo punto della situazione da parte della nuova Amministrazione sull’organizzazione del personale nei

nidi e nelle scuole comunali dell’infanzia e sulla questione della mensa e del pasto educativo.