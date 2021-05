Caserta . Riapre L’ Osteria “ Fratelli Porrino”

Caserta. Martedì 1 Giugno l’ Osteria “ Fratelli Porrino” sita in Via Galilei riapre i battenti . Dopo la brutta parentesi dovuta al Covid 19 Il locale dei Fratelli Porrino , uno dei più’ rinomati a Caserta, e’ pronto a riabbracciare i propri clienti .

A dare la notizia e’ stato lo stesso Raffaele che pur rispettando le norme anti Covid non ha mai smesso di lavorare per prepararsi alla riapertura che , come lui ha sempre detto “prima o poi arrivera”.

Sembra ancora un sogno – ha dichiarato L’ imprenditore casertano-la riapertura dal primo giugno.

Siamo emozionati come se fosse il primo giorno dopo l’inaugurazione, ma consapevoli di portare addosso una ferita molto profonda. I fratelli PORRINO non hanno mollato.

Diamo questo calcio definitivo al covid e ricominciamo a VIVERE, ricominciamo a lavorare.

Vi aspettiamo e confidiamo in voi x continuare a rispettare tutte le norme previste.

CON AMORE

FRATELLI PORRINO