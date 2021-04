Caserta. Riaprono alcune attività. I cittadini manifestano la loro voglia vivere

Oggi 26 Aprile la Campania ritorna a sorridere: è stata decretata in tutta la regione la zona gialla.

Da stamattina, infatti, i negozi e i locali hanno ravvivato L’anima commerciale casertana grazie alle loro riaperture.

I cittadini ne hanno approfittato per godersi finalmente una passeggiata all’aria aperta dedicandosi allo shopping e all’aperitivo servito e gustato comodamente al tavolo.

Numerosa l’affluenza per le vie principali della città: via vai generale di famiglie, coppie e comitive di giovani hanno preso d’assalto non solo i negozi ma soprattutto i noti bar di Caserta.

La città ha ripreso a vivere e con lei i cittadini che non hanno rinunciato alla condivisione con gli amici del caffè e del drink sorseggiato nel loro bar preferito senza limitazioni.

Si spera che, tali riaperture, non provochino nuovamente l’allerta dei contagi nel casertano: vi terremo aggiornati sulle novità.