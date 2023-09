CASERTA : RIMOZIONE DELLE PANCHINE NELLA STAZIONE FERROVIARIA , NON ACCETTATA DAI CITTADINI

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa da parte di Marco Venturelli – Giovani Democratici Caserta

Abbiamo appreso della rimozione, da qualche mese a questa parte, delle panchine interne della stazione ferroviaria di Caserta. In passato, decisioni simili sono state foriere di ulteriori e immotivati disagi per le persone senza fissa dimora, impossibilitate a mettersi al riparo dalle intemperie in contesti quantomeno agevoli. La rimozione delle panchine genera altresì evidenti disagi per i fruitori dei servizi ferroviari. Vogliamo confidare nel fatto che la decisione non sia stata presa per motivi di “pubblico decoro” a discapito di chi non ha un tetto sotto il quale ripararsi: sarebbe una decisione, questa, non tollerabile dal punto di vista sociale, senza neanche iniziare a considerare i disagi provocati agli avventori.

In questo senso, e anche per fugare ogni dubbio in merito, chiediamo a Ferrovie dello Stato di predisporre quanto prima la reintroduzione degli arredi all’interno della stazione.