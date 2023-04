Caserta.RINNOVATA L’INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DELLA SALA CONSILIARE. IN ARRIVO LE DIRETTE DEI CONSIGLI COMUNALI

Entro la fine del mese di aprile la Sala Consiliare del Comune di Caserta verrà

completamente rinnovata dal punto di vista tecnologico. Sarà possibile assistere alla

diretta streaming dei Consigli Comunali, rivedere tutte le sedute dei Consigli precedenti e

consultare ogni documento agli atti. I consiglieri, poi, saranno dotati di un badge per la

rilevazione delle presenze e per lo svolgimento delle operazioni di voto nonché di un tablet

che consentirà la consultazione di tutti gli atti afferenti al Consiglio Comunale.

In questi giorni sono in corso i lavori che prevedono l’apposizione di nuova strumentazione

su ogni postazione dei consiglieri, che permetteranno si svolgere le attività attraverso le

nuove tecnologie. Contestualmente, si sta provvedendo a sostituire completamente l’intero

sistema audio, video e microfonico della Sala Consiliare. Queste attività fanno parte di un

progetto complessivo, realizzato con i fondi Covid messi a disposizione dal Ministero

dell’Economia e delle Finanze (MEF) con l’obiettivo di adeguare le dotazioni informatiche,

hardware, software e digitali degli enti locali, affinché i procedimenti amministrativi

possano essere conclusi efficacemente anche da remoto. Per quanto concerne la Sala

Consiliare, si sta realizzando una piattaforma in cloud che consentirà ai cittadini non solo

di seguire la diretta del Consiglio e la possibilità di rivedere le sedute precedenti, ma di

avere accesso allo storico delle attività di ogni consigliere su ogni singola votazione.

Il progetto promosso dal MEF permetterà anche di adeguare e implementare

l’infrastruttura tecnologica del Comune di Caserta nel suo complesso. In particolare, è

prevista la realizzazione di una nuova sala CED (Centro Elaborazione Dati), la

realizzazione/adeguamento della rete LAN, l’aggiornamento tecnologico di Hyperlan,

l’impianto di antenne che collega tutti gli uffici comunali periferici con la sede centrale di

piazza Vanvitelli e la sostituzione dei computer (già in atto) in dotazione al personale

dell’Ente.

“Proseguiamo il lavoro di ammodernamento e di innovazione tecnologica – ha spiegato il

Sindaco di Caserta, Carlo Marino – e nel giro di qualche anno, grazie anche ai fondi del

PNRR, compiremo un grande cambio di passo sotto il profilo della digitalizzazione

dell’intero territorio. Abbiamo colto al meglio la possibilità del Fondo Covid per consentire

al Comune di adottare le tecnologie più moderne per lo svolgimento di servizi di grande

importanza. Oltre all’infrastruttura tecnologica della Sala Consiliare, che diventerà un

esempio di modernità, di efficienza e di trasparenza, siamo riusciti a rinnovare gli strumenti

informatici e disposizione dei dipendenti e presto avremo anche una rete molto più veloce.

Siamo molto sensibili al tema del digitale, un asset fondamentale per vincere le sfide del

futuro”.