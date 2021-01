Caserta – Si è risolta in una tragica scoperta quella di fronte alla quale si è ritrovata nella serata di ieri, una figlia, che non riusciva a mettersi in contatto col proprio padre. In mancanza di sue notizie; raggiunta intorno alle ore 20.00 la zona del complesso residenziale “Parco Cerasole” ha rinvenuto, in seguito all’ ingresso in casa del genitore, il corpo esanime dell’uomo di 65 anni, per il quale nulla hanno potuto fare i soccorsi poi giunti sul posto.