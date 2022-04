Caserta, rinvio del consiglio comunale di Caserta, al 29 aprile, senza considerare le mozioni della minoranza

Il consiglio comunale di Caserta, è stato rinviato dal 27 al 29 aprile a comunicarlo e’ stato il Presidente del Consiglio Comunale il quale , secondo la minoranza , mettendo all’ ordine del giorno solo il question time senza prendere in considerazione , così facendo ,le numerose interrogazioni presentate dall’ opposizione.

Su tutto quanto avvenuto si riportano le dichiarazioni da parte del consigliere comunale Gianpiero Zinzi “Gentile ha convocato per i 29 aprile una seduta dell’assise con all’ordine del giorno il solo question time. “Un atto gravissimo – sottolinea l’opposizione targata Zinzi – in quanto se avessimo voluto una risposta sintetica avremmo formulato una domanda sintetica ai sensi dell’art.28bis del regolamento comunale. Tutte le nostre interrogazioni sono invece effettuate ai sensi dell’art 28 del medesimo regolamento e come tali devo o essere trattate. Considerato che ogni Consigliere può trattare nella stessa seduta non piu’ di due interrogazioni e che la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata esclude la possibilità della loro rinnovazione in seduta ordinaria, è evidente come l’amministrazione Marino voglia sfuggire ad un serio e concreto confronto nell’interesse della città. Presenteremo un’istanza di revoca della convocazione del question time e nel caso solleciteremo l’intervento del Prefetto”.