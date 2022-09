Caserta.Rione Vanvitelli ripulita dalla nuova società’ dei rifiuti. I Cittadini avevano segnalato più volte il degrado

Caserta. Quello di oggi , martedì 6 settembre , e’ stato un bellissimo risveglio per i residenti del Rione Vanvitelli.

Dalle prime ore dell’ alba infatti una squadra di operatori ecologici sta pulendo senza tregua ogni angolo di via Fontan e di tutto il Rione Popolare .

Pubblicità elettorale

“ E’ stato come un sollievo – ha dichiarato al nostro giornale una residente della zona- avevamo più’ volte segnalato la situazione di degrado che si era venuta a creare . La consigliere comunale Daniela Dello Buono ha raccolto il nostro appello e , grazie anche al suo impegno ,da stamane nel Rione Vanvitelli si respira un’ aria più’ fresca e pulita.”

Come noto dal mese di luglio La Is.V.Ec. (Isola verde ecologica) srl di Ischia e ‘ subentrata alla Ecocar nella gestione del servizio rifiuti a Caserta .

La società campana, che opera anche in altri comuni della provincia di Caserta, si è aggiudicata ,al momento in realtà ancora in via provvisoria, l’appalto semestrale ma rinnovabile per altri sei mesi di igiene urbana del Comune di Caserta.