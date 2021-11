Caserta. Riparte il piedibus

Caserta. Il piedibus, un progetto gratuito di accompagnamento a piedi dei bambini nel tragitto casa-scuola- casa, attivo a Caserta da oltre dieci anni, funziona tramite linee e fermate con orari spefici, proprio come un autobus!

Da Lunedì 22 novembre prenderà finalmente il via anche all’I.C. De Amicis-Giannone per i plessi elementari di Corso Giannone e di S.Agostino.

Il Piedibus “viaggerà” tutti i giorni all’andata e al ritorno fino alla fine dell’anno scolastico.

Saranno attive la “linea verde – turno A ” (ingresso a scuole ore 8.00, uscita ore 13.00/14.00) che partendo da Piazza Padre Pio raggiungerà le 2 scuole passando per via Tanucci.

E la l”linea blu”, quella con Capolinea a Largo Aldifreda e che percorre per intero corso Giannone. Le iscrizioni resteranno comunque aperte fino alla fine dell’anno ed i volontari di sempre sono fiduciosi che questo nuovo avvio possa servire da stimolo ed esempio per le nuove famiglie e i nuovi volontari che speriamo di coinvolgere.

“Dopo 2 anni difficili in cui la pandemia ha costretto le scuole alla didattica a distanza e ridotto sensibilmente per i bambini le occasioni di socialità e di apprendimento anche extrascolastico, siamo entusiasti di poter ripartire con il progetto anche se, almeno per ora, con numeri inferiori rispetto al passato.

Ci rimettiamo in cammino per una rinascita e una diffusione del Piedibus sempre più ampia sul nostro territorio, consapevoli della fondamentale funzione di questo strumento in questa fase storica sia come contrasto all’inquinamento sia come mezzo di contenimento dell’epidemia, riducendo gli assembramenti dei genitori all’esterno dei plessi. I 2 anni di pausa forzata ci hanno consentito, in questo senso, di dotare il progetto di importanti accorgimenti di sicurezza come la corda per il distanziamento dei bimbi durante l’accompagnamento a scuola e come il nuovo sito web: www.piedibuscaserta.it , sul quale ora è possibile per le famiglie effettuare l’iscrizione senza bisogno del modulo cartaceo.

Ci auguriamo, inoltre, che la nostra città possa vedere approvato in tempi brevi il Piano Urbanistico per la Mobilità Sostenibile (PUMS) per il quale ci offriamo di collaborare con l’Amministrazione e l’Università L. Vanvitelli che hanno avviato il lavoro negli scorsi mesi. Allo stesso modo speriamo che strumenti come le “Strade Scolastiche” e Z.T.L. diventino prassi consolidata in città. Il ripristino immediato della Zona a Traffico limitato in Corso Giannone sarebbe un’azione cruciale in questa direzione.

E’ con grande emozione che aspettiamo di vivere questa prima giornata di Piedibus e di salutare nel migliore dei modi questa nuova partenza alla presenza delle famiglie iscritte, della D.S. e dei docenti, e del Sindaco Marino, consapevoli che la strada per una caserta più bella, pulita e a misura di pedone è ancora molto lunga ma può portare a traguardi importanti solo se percorsa insieme e con l’impegno di tutti.” Hanno dichiarato i fondatori di questa splendida iniziativa