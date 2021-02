Caserta. Riprende la didattica in presenza . Troppi gli assembramenti

Caserta. Da oggi , lunedi’ 1 febbraio , è ripresa anche per gli studenti delle scuole superiori la didattica in presenza. Nei giorni scorsi era stato direttamente il Sindaco a darne l’ annuncio . Con una dichiarazione diffusa in rete , Carlo Marino , oltre ad esprimere la sua soddisfazione per la riapertura in piena sicurezza degli Istituti Scolastici, aveva anche raccomandato gli studenti ad assumere comportamenti prudenti in considerazione del fatto che la Pandemia è tutt’altro che sconfitta.

A quanto pare, l’ appello del Sindaco, non è stato percepito dai giovani studenti i quali , secondo le numerose segnalazioni arrivate alla nostra redazione, si sono lasciati andare in atteggiamenti piuttosto pericolosi e in pochi casi si è visto il rispetto delle regole Governative, Regionali e Comunali anti -covid.

Fra le numerose telefonate che abbiamo ricevuto , molte , fra le altre, ci segnalavano gli assembramenti che sarebbero avvenuti nella mattinata di oggi all’ esterno dell’ Istituto del Liceo Scientifico A.Diaz Di Caserta , dove i ragazzi si sarebbero , in piu’ di una circostanza assembrati , mettendo a rischio la loro salute e quella dei propri cari. Il nostro articolo- segnalazione speriamo possa servire oltre che a spronare i nostri giovani studenti ,anche suonare come campanello d’ allarme per chi preposto ai controlli. Crediamo che urge tenere alta l’ attenzione su una problematica che, diversamente, potrebbe rivelarsi molto pericolosa.