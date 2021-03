CASERTA, RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE IN VIA MONDO, ECCO I DIVIETI

Sono partiti questa mattina i lavori in via Domenico Mondo per il rifacimento delle zanelle , delle fogne e del manto stradale. L’ordinanza n.75 della Polizia Municipale prevede:

Dal 16 Marzo 2021 e per 90 giorni , in Via Domenico mondo , la chiusura al traffico ordinario ed il divieto di sosta con rimozione carro gru ambo i lati valido per ogni categoria di utenza: