Caserta. Ripristino della segnaletica stradale : sembra ancora tabu’

Di Jessica. A. Silvestro

In questi giorni a Caserta si è tanto parlato di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. In molte strade, per esempio, l’ amministrazione comunale ha provveduto ad istallare una segnaletica tutta nuova che indica i Siti Turistici piu’ importante della citta’ come il Belvedere di San Leucio e la la stessa Reggia.

Quello che invece non sembra prendere la piega giusta è invece la cartellonistica stradale . In Viale delle Querce per esempio e’ caduta al suolo e attualmente si trova sullo spartitraffico,causando disagio agli automobilisti uscenti dal Parco degli Aranci.

Anche in Viale ellittico,nei pressi della stazione e dell’università Luigi Vanvitelli,la segnaletica è danneggiata,piegata,abbandonata a se stessa. Questi sono solo alcuni dei tanti esempi e purtroppo l’amministrazione comunale sotto questo aspetto sembra cieca o almeno non sembra essere intervenuta in modo efficiente.